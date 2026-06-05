Туристам Красноярского края посоветовали проверять инструкторов перед походами

В Красноярском крае стартовал летний туристический сезон. Жителям и гостям региона напомнили о правилах безопасности.
Перед поездкой в горы, на сплав, в тайгу или на другие маршруты туристам рекомендуют заранее проверять не только направление, но и специалиста, который будет сопровождать группу. Для работы на маршрутах, требующих специальной подготовки, инструктор должен пройти обязательную аттестацию. Она подтверждает его знания, опыт и право сопровождать туристов.
Поход с аттестованным специалистом помогает снизить риски. Такой инструктор подскажет, как подготовиться к маршруту, проверить снаряжение, спланировать переходы и действовать в сложных ситуациях. Информацию об инструкторе можно самостоятельно проверить в Едином федеральном реестре.
Также перед выходом на маршрут нужно убедиться, что группа зарегистрирована в МЧС России. Это особенно важно для походов по труднодоступной местности, в горах, пещерах или на воде.
В агентстве отметили, что в крае продолжают повышать квалификацию специалистов туристической отрасли. Это нужно, чтобы путешествия по региону оставались безопасными и комфортными.