Туристам Красноярского края посоветовали проверять инструкторов перед походами

Перед поездкой в горы, на сплав, в тайгу или на другие маршруты туристам рекомендуют заранее проверять не только направление, но и специалиста, который будет сопровождать группу. Для работы на маршрутах, требующих специальной подготовки, инструктор должен пройти обязательную аттестацию. Она подтверждает его знания, опыт и право сопровождать туристов.