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«Почту России» оштрафуют за навязывание волгоградцам дистанционной услуги

Арбитражный суд Волгоградской области признал законным решение УФАС, которое уличило АО "Почта.

Арбитражный суд Волгоградской области признал законным решение УФАС, которое уличило АО «Почта России» в злоупотреблении доминирующим положением.

Как сообщили в антимонопольном органе, сотрудники почты отказывали гражданам в оформлении писем различных видов под предлогом того, что нужно самостоятельно оформлять корреспонденцию в специальном сервисе АО «Почта России».

— В случае, если потребители отказывались от самостоятельного оформления корреспонденции, то организация навязывала услуги отправки по высокому тарифу, — указывает УФАС.

Проверяющие усмотрели в этих действиях нарушение п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 135 ФЗ «О защите конкуренции». Представили «Почты России» обжаловали это решение в арбитраже, но суд отказал оператору почтовой связи в признании недействительным решения ведомства. За содеянное грозит штраф, предусмотренный статьей 14.31 КоАП РФ (Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Наказание для юридического лица может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

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