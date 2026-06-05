«Почту России» оштрафуют за навязывание волгоградцам дистанционной услуги

Проверяющие усмотрели в этих действиях нарушение п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 135 ФЗ «О защите конкуренции». Представили «Почты России» обжаловали это решение в арбитраже, но суд отказал оператору почтовой связи в признании недействительным решения ведомства. За содеянное грозит штраф, предусмотренный статьей 14.31 КоАП РФ (Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Наказание для юридического лица может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.