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Момент наезда на 11-летнюю школьницу в Волгограде попал на видео

Девочка перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Девочка перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В Центральном районе Волгограда 18-летняя девушка за рулем «Мерседеса» наехала на 11-летнюю школьницу. Момент ДТП попал на видео.

Авария произошла 4 июня в 14.45 напротив дома № 12 по ул. 7-я Гвардейская. Водитель иномарки совершила наезд на ребенка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП несовершеннолетняя школьница была доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.