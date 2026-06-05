Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев будут ждать у фонтана «Искусство» в выходные

Мероприятия состоятся при благоприятной погоде.

С наступлением лета у фонтана «Искусство» в Волгограде вновь будут проходить культурные и спортивные мероприятия, сообщают в мэрии.

В субботу, 6 июля, волгоградцев и гостей города будут ждать в 17:00 на танцевальном интенсиве и мастер-классе по прыжкам в воду. Часом позже стартует отборочный тур конкурса «Зажги свою звезду!» — талантами смогут блеснуть все желающие.

В воскресенье, 7 июня, также в пять вечера начнется концертная программа, посвященная Дню защиты детей.

«Мероприятия состоятся при благоприятной погоде», — напоминают в горадминистрации. Принять участие в них может каждый.

Ранее vlg.aif.ru рассказал, что ждет болельщиков на матче между сборными по футболу России и Буркина-Фасо на «Волгоград Арене», почему их просят надеть все красное и чем обернется событие для всех жителей города.