Волгоградцев будут ждать у фонтана «Искусство» в выходные

С наступлением лета у фонтана «Искусство» в Волгограде вновь будут проходить культурные и спортивные мероприятия, сообщают в мэрии.
В субботу, 6 июля, волгоградцев и гостей города будут ждать в 17:00 на танцевальном интенсиве и мастер-классе по прыжкам в воду. Часом позже стартует отборочный тур конкурса «Зажги свою звезду!» — талантами смогут блеснуть все желающие.
В воскресенье, 7 июня, также в пять вечера начнется концертная программа, посвященная Дню защиты детей.
«Мероприятия состоятся при благоприятной погоде», — напоминают в горадминистрации. Принять участие в них может каждый.
Ранее vlg.aif.ru рассказал, что ждет болельщиков на матче между сборными по футболу России и Буркина-Фасо на «Волгоград Арене», почему их просят надеть все красное и чем обернется событие для всех жителей города.