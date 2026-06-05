Участники акции «Вода России», которая прошла в Томске, очистили от мусора берега озера Керепеть и реки Томи. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
Активисты собрали 1,9 куб. м отходов, преимущественно пластика и стекла. «Томская региональная экологическая компания» в свою очередь бесплатно предоставила контейнеры для мусора и обеспечила его вывоз на полигон.
«Присоединяйтесь к акции и сохраняйте уникальные водные объекты Томской области. Всероссийская акция “Вода России” в 2026 году продлится в нашем регионе до октября. Запланировано более 130 мероприятий, направленных на очистку берегов водоемов от мусора и улучшение экологической обстановки», — отметил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Вадим Чиркин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.