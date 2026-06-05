В Калининградской области реальная зарплата выросла на 5,1% за месяц

По данным ведомства, по сравнению с соответствующим месяцем 2025 года заработная плата выросла на 11,1%, по сравнению с февралём 2026 года — на 5,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в марте 2026 года составила 103,8% к уровню марта 2025 года и 105,1% — к уровню февраля 2026 года.