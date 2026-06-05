В Нижнем Новгороде стартует фестиваль «Музыка над Волгой»

В Нижний Новгород возвращается фестиваль «Музыка над Волгой» (6+) для любителей классической музыки, который традиционно пройдет в рамках «Столицы закатов» (12+) на сцене «Ракушка» в Александровском саду. Традиционно главный участник фестиваля — академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии.
В этом году семь программ составят цикл «Симфонические странствия». Время начала всех воскресных концертов — 19:00, вход бесплатный, по предварительной регистрации (регистрация на каждый концерт открывается в 12:00, за неделю до начала мероприятия на сайте: nn-afisha.ru).
Открытие фестиваля «Музыки над Волгой» состоится 7 июня. Программа концерта «Испания: Bienvenidos!» объединит подлинные сокровища испанских композиторов и всемирно известные шедевры. На сцене вместе с оркестром Нижегородской филармонии выступят приглашенная солистка Мариинского театра Дарья Росицкая (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов, номинант премии «Грэмми» Дмитрий Илларионов (гитара). За дирижерским пультом — лауреат премии президента РФ, художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра и оркестра «Академия русской музыки», лауреат I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова Иван Никифорчин.
Обращаем ваше внимание, что 12 июля концертная программа «Из России с любовью!», посвященная бессмертной классике Петра Ильича Чайковского, пройдет в большом зале Нижегородской филармонии. Будет исполнен изящный полонез из оперы «Евгений Онегин», редко исполняемый полонез из Третьей сюиты, а также знаменитые фрагменты из трех легендарных балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик».
Остальные концерты программы «Музыка над Волгой» пройдут на сцене «Ракушки»: 14 июня прозвучит программа «Скандинавия: Северное сияние», 21 июня — «Австрия: кофе по-венски», 28 июня — «Франция: C"est la vie», 5 июля — «Италия: Amore mio». 19 июля фестиваль завершит концерт «Россия: “Я другой такой страны не знаю”». Подробности программ — на сайте филармонии.