В Нижнем Новгороде стартует фестиваль «Музыка над Волгой»

В этом году семь программ составят цикл «Симфонические странствия». Время начала всех воскресных концертов — 19:00, вход бесплатный, по предварительной регистрации (регистрация на каждый концерт открывается в 12:00, за неделю до начала мероприятия на сайте: nn-afisha.ru).