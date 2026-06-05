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Львова-Белова рассказала, как изменилась система помощи детям в России

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с Юлией Меньшовой в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026 рассказала, что за последние годы подход к работе с семьями изменился, система стала не только реагировать на кризисы, но и предупреждать их.

Львова-Белова вспомнила, что пять лет назад, после назначения на должность, почувствовала большую ответственность.

Стало страшно, потому что 30 миллионов детей страны — они теперь все твои, и ты за них, за каждого, отвечаешь.

Мария Львова-Белова
уполномоченный при президенте России по правам ребенка

По ее словам, раньше институт уполномоченного работал преимущественно как структура, которая подключалась к резонансным случаям. Однако затем подход решили изменить. «В какой-то момент я поняла, что заниматься всем — это не заниматься ничем. И тогда мы решили, что нужно работать на предупреждение», — отметила Львова-Белова.

Одним из ключевых направлений стала работа с детскими домами, органами опеки и социальными службами. По словам омбудсмена, президент поручил ей проехать всю страну и проинспектировать такие учреждения. После поездок каждому региону были даны рекомендации, а в субъектах появились ответственные за снижение числа детей в детских домах.

Львова-Белова рассказала, что в регионах начали внедрять комплексные программы помощи семьям, в том числе родителям с алкогольной зависимостью, а также проводить консилиумы, чтобы оценивать обоснованность помещения детей в учреждения. Детские дома и приюты, по ее словам, перепрофилируют в центры помощи семье — «не по названию, а по сути».

Освободившиеся места используют под кризисные центры для матерей с детьми и центры дневного пребывания для детей с инвалидностью. Кроме того, Львова-Белова сообщила, что теперь возглавляет Фонд защиты детей, который вместе с регионами, бизнесом и НКО поддерживает семьи, оказавшиеся в кризисе.

Также уполномоченный при президенте России по правам ребенка заявила, что к маю 2026 года число детей, одномоментно находящихся в детских домах и приютах, снизилось до 49 тыс.

Отдельно омбудсмен отметила работу по восстановлению родителей в правах. В 2025 году 2840 детей вернулись к родителям после восстановления родительских прав. Львова-Белова пояснила, что раньше родителей могли лишить прав и фактически прекратить с ними работу, теперь же для таких семей составляют индивидуальные планы помощи — от трудоустройства и лечения до ремонта жилья.

Она также рассказала историю из Тульской области, где лично участвовала в судебном заседании по восстановлению матери в родительских правах. У женщины было четверо детей, в прошлом — алкогольная зависимость и домашнее насилие. По словам Львовой-Беловой, суд принял решение в пользу семьи.

«Мы теперь не институт, который реагирует на последствия, а институт, который внедряет изменения», — заключила уполномоченный.

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