Львова-Белова рассказала, как изменилась система помощи детям в России

По ее словам, раньше институт уполномоченного работал преимущественно как структура, которая подключалась к резонансным случаям. Однако затем подход решили изменить. «В какой-то момент я поняла, что заниматься всем — это не заниматься ничем. И тогда мы решили, что нужно работать на предупреждение», — отметила Львова-Белова.