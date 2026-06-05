Делегация Буркина-Фасо посетила главную высоту России в Волгограде

Напомним, встреча сборных стартует 5 июня в 20.00 по московскому времени. Накануне обе команды провели тренировки на стадионе «Волгоград Арена». Как отметил наставник российской сборной Валерий Карпин, предстоящий матч обещает быть интересным, призвав СМИ и болельщиков со всей серьезностью оценивать возможности соперников.