Сбившего женщину гонщика отправят в колонию-поселения

— В октябре прошлого года житель Николаевского района, которому на тот момент было 17 лет, взял отцовский мотоцикл RACER RC300 — GY8X, имеющий проблемы с ходовой частью, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Юноша ехал по левому краю проезжей части, где на полной скорости сбил пешехода — женщина была всего в метре от края проезжей части и в 15 метрах от знака «Уступи дорогу».