Участок автодороги «Нам» в Якутии сдадут в эксплуатацию раньше срока

Ремонт участка дороги «Нам» в Якутии проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируется уже в июле — на два месяца раньше срока, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
По информации управления автомобильных дорог Якутии, первые 2 км нижнего слоя дорожного покрытия уже готовы. В планах на вторую декаду июня — завершить укладку второго слоя асфальтобетона. После этого специалисты обустроят примыкания, две остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и заменят 67 дорожных знаков.
В этом году рабочие ремонтируют 4 км трассы. Всего же за период действия нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» на дороге «Нам» обновлено более 110 км проезжей части.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.