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На Дону тысячи выпускников 9-х классов пишут ОГЭ по доппредметам

Всего на ОГЭ зарегистрировались более 45 тысяч учащихся девятых классов.

В Ростовской области тысячи выпускников 9‑х классов приступили к сдаче ОГЭ по предметам по выбору. Основные даты проведения экзаменов: 5, 16 и 19 июня. В эти дни учащиеся будут сдавать все предметы, за исключением русского языка и математики.

По данным организаторов, в 2026 году наибольшей популярностью среди предметов по выбору пользуются: география, обществознание, информатика, биология.

Всего к участию в ОГЭ зарегистрировано более 45 тысяч учащихся девятых классов.

Дополнительно сообщается, что Ростовская область участвует в пилотном проекте по расширению доступности среднего профессионального образования. В рамках проекта выпускники 9‑х классов могут поступить на обучение по востребованным для региона профессиям, сдав только два экзамена — по русскому языку и математике. Этой возможностью планируют воспользоваться почти тысяча девятиклассников.