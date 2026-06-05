На Дону тысячи выпускников 9-х классов пишут ОГЭ по доппредметам

Дополнительно сообщается, что Ростовская область участвует в пилотном проекте по расширению доступности среднего профессионального образования. В рамках проекта выпускники 9‑х классов могут поступить на обучение по востребованным для региона профессиям, сдав только два экзамена — по русскому языку и математике. Этой возможностью планируют воспользоваться почти тысяча девятиклассников.