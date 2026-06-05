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В Нижнем Новгороде отразили атаку БПЛА

Утром 5 июня в Кстовском районе Нижнего Новгорода силы ПВО отразили атаку БПЛА. По словам главы города Юрия Шалабаева, пострадавших и повреждений нет.

Утром 5 июня в Кстовском районе Нижнего Новгорода силы ПВО отразили атаку БПЛА. По словам главы города Юрия Шалабаева, пострадавших и повреждений нет.

На месте работают специалисты.

В аэропорту «Чкалов» ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. С 10:26 аэропорт работает в штатном режиме.

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