В Нижнем Новгороде отразили атаку БПЛА

Утром 5 июня в Кстовском районе Нижнего Новгорода силы ПВО отразили атаку БПЛА. По словам главы города Юрия Шалабаева, пострадавших и повреждений нет.
На месте работают специалисты.
В аэропорту «Чкалов» ночью вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. С 10:26 аэропорт работает в штатном режиме.
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