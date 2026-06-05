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11-летняя школьница и две женщины пострадали под колесами авто в Волгограде

Два ДТП с пешеходами случилось 4 июня в центре и одно в Кировском районе.

Источник: Комсомольская правда

Три человека пострадали под колесами авто за минувшие сутки в Волгограде. Два ДТП с пешеходами случилось 4 июня в центре и одно в Кировском районе. В больнице оказались 11-летняя школьница, девушка и женщина. Лишь одна из них переходила дорогу в неустановленном месте, сообщили в ГУ МВД по региону.

В Центральном районе Волгограда 18-летняя девушка за рулем «Мерседеса» в 14.45 наехала на 11-летнюю школьницу на пешеходном переходе напротив налоговой на 7-й Гвардейской, 12. Девочка пыталась перебежать проезжую часть на зеленый сигнал светофора. ДТП попало на видео камер наблюдения.

Чуть раньше, в 14.05, 60-летний мужчина на «Тойота Авенсис» наехал на девушку-пешехода на «зебре» рядом с музеем-панорамой напротив Советской, 35.

А в десятом часу вечера в Кировском 71-летний водитель «ГАЗа» сбил женщину на улице Абганеровской. Пешеход переходила дорогу в неустановленном месте.

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