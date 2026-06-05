11-летняя школьница и две женщины пострадали под колесами авто в Волгограде

Три человека пострадали под колесами авто за минувшие сутки в Волгограде. Два ДТП с пешеходами случилось 4 июня в центре и одно в Кировском районе. В больнице оказались 11-летняя школьница, девушка и женщина. Лишь одна из них переходила дорогу в неустановленном месте, сообщили в ГУ МВД по региону.