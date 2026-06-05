Интерес к покупке вторичного жилья вырос на 21% в Нижнем Новгороде

Наибольшую динамику среди нижегородцев показал интерес к квартирам с четырьмя и более комнатами (+33%) и однокомнатным вариантам (+32%). Спрос на «двушки» вырос на 28%, на трехкомнатные квартиры — на 21%, а на студии — на 12%. Рост активности покупателей происходит на фоне общероссийского увеличения числа сделок на вторичном рынке из-за снижения ипотечных ставок.