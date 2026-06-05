Интерес к покупке вторичного жилья вырос на 21% в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде зафиксирован существенный рост интереса к покупке готового жилья. За год спрос на вторичную недвижимость в городе увеличился на 21%. Об этом сообщили эксперты крупной платформы по продаже товаров и услуг.
Наибольшую динамику среди нижегородцев показал интерес к квартирам с четырьмя и более комнатами (+33%) и однокомнатным вариантам (+32%). Спрос на «двушки» вырос на 28%, на трехкомнатные квартиры — на 21%, а на студии — на 12%. Рост активности покупателей происходит на фоне общероссийского увеличения числа сделок на вторичном рынке из-за снижения ипотечных ставок.
При этом средняя стоимость квадратного метра в предложении в Нижнем Новгороде по итогам апреля составила 174 тысячи рублей. Для сравнения, самые высокие цены среди российских мегаполисов по-прежнему отмечаются в Казани (209 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (283 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что норматив стоимости метра жилья в Нижнем Новгороде утвердили на 2027 год.