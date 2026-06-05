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Клад семьи Кузнецовых покажут на новой выставке в Усадьбе Рукавишниковых

В экспозиции представят 25 уникальных ювелирных украшений.

В бывшем особняке купеческой семьи Кузнецовых на улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде обнаружили уникальный клад. Его покажут на новой выставке в Усадьбе Рукавишниковых. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского музея-заповедника (НГИАМЗ).

Во время реставрации в особняке на улице Малой Покровской, где в начале 20-го века жило семейство Кузнецовых, обнаружили 25 ювелирных украшений. Находка стала отголоском революционных событий 1917-го года.

Все украшения выполнены из золота и инкрустированы драгоценными камнями. Особый интерес представляют обручальные кольца владельцев дома — Филетера и Валентины Кузнецовых. Сокровища были спрятаны в коробку из-под мыла, которую нижегородские реставраторы тоже смогли спасти.

Все артефакты будут представлены на новой выставке в Усадьбе Рукавишниковых под названием «Семейные ценности». Проект посвящен жизни купеческой династии Кузнецовых, в том числе происхождению рода, благотворительной деятельности и ближайшему окружению семьи. В экспозиции также покажут картины Константина Кузнецова — брата купца Филетера.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что в Нижнем Новгороде открылась благотворительная выставка «Касание».

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