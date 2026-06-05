В сборной Буркина-Фасо поделились ожиданиями от матча с Россией

Накануне товарищеского матча между футбольными сборными России и Буркина-Фасо представители африканской команды рассказали, чего они ждут от этой игры.
— Хотелось бы выделить быстрого Алексея Батракова и Головина. Вообще в сборной России много достойных игроков. Нужно отметить, что результаты последних матчей были не лучшими. Поэтому будет серьезная битва за результат, Россия хочет победить в городе с большой историей, — полагает главный тренер Амир Абду. — Скоро начинается отбор на Кубок Африки, и наша задача — подготовить команду к официальным матчам. Игра против России будет отличным тестом для нашей сборной.
Чемпионаты большинства игроков давно закончились, поэтому сборная Буркина-Фасо прибыла в Волгоград почти за неделю до матча, чтобы нормально подготовиться к игре. «Ротор» предоставил натуральное поле для тренировок. Изначально планировался спарринг с дублерами волгоградской команды, но из-за длительного перелета от него решили отказаться. Тренерский штаб предпочел уделить больше времени восстановлению игроков.
За это время африканцы обошлись без экскурсий по городу. Их перемещения ограничивались маршрутом от отеля до футбольного поля. К русской кухне гости также не проявили интереса. Однако они отметили теплый прием хозяев.
— Я знаю, что сборная России — это очень сильная команда. Мы ждем этот матч, мы к нему готовы. Я понимаю, что игра может быть тяжелой, придется поработать. Но мотивацию нам найти очень легко. Я представляю свою родину и народ, который мной гордится. Главный тренер поставил перед нами цель не пропустить. Будем исходить из своих задумок и надеяться на хороший исход, — сказал капитан команды Эдмонд Тапсоба.
Товарищеский матч начнется в 20:00. Его будут транслировать как в России, так и в Буркина-Фасо.
После игры в Волгограде буркинийцы направятся в Беларусь, где у них будет еще одна товарищеская встреча.