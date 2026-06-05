В сборной Буркина-Фасо поделились ожиданиями от матча с Россией

— Я знаю, что сборная России — это очень сильная команда. Мы ждем этот матч, мы к нему готовы. Я понимаю, что игра может быть тяжелой, придется поработать. Но мотивацию нам найти очень легко. Я представляю свою родину и народ, который мной гордится. Главный тренер поставил перед нами цель не пропустить. Будем исходить из своих задумок и надеяться на хороший исход, — сказал капитан команды Эдмонд Тапсоба.