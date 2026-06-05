Российско-китайскую границу бегом пересекут жители 12 регионов России

Второй легкоатлетический забег «Мост Дружбы» пройдет 20 июня в Благовещенске и китайском Хэйхэ. Участвовать будут бегуны из 12 регионов России, сообщает Министерство спорта Амурской области.
В этом году пересекут государственную границу люди из Волгоградской, Тюменской, Иркутской, Сахалинской и Амурской областей, а также Приморского, Красноярского, Алтайского и Пермского краев, ЕАО и Москвы. Помимо этого, будут и китайские участники.
Всего в забеге на 10 километров примут участие 150 спортсменов. Самому младшему из них — 14 лет, а старшему — 69. Полумарафон пробегут 53 спортсмена, а на полноценный марафон решились 11 человек.
— Я побегу по мосту уже во второй раз. И это особая «магия», — делится участница Злата Петухова. Она отметила, что есть нюансы забега — это ветер и специфическое дорожное полотно, за которым надо следить при влажности. Конечно, и сам мост является не самым простым для бегуна — сначала подъем, что дает нагрузку на икры и дыхание, а затем спуск, что уже загружает колени.