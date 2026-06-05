Российско-китайскую границу бегом пересекут жители 12 регионов России

— Я побегу по мосту уже во второй раз. И это особая «магия», — делится участница Злата Петухова. Она отметила, что есть нюансы забега — это ветер и специфическое дорожное полотно, за которым надо следить при влажности. Конечно, и сам мост является не самым простым для бегуна — сначала подъем, что дает нагрузку на икры и дыхание, а затем спуск, что уже загружает колени.