В реках Хабаровского края за день можно выловить 20 карасей и пять щук

Рыбаки-любители не упускают возможности, чтобы в выходные и в свой отпуск не отправиться со спиннингом на речку или тихое озеро и посидеть на зорьке в надежде на удачу. Особой популярностью у них пользуются Амур, Уссури, Тунгуска и многочисленные протоки.
Комитет рыбного хозяйства правительства края напоминает действующие правила рыболовства, которые следует знать, чтобы удовольствие не обернулось штрафом.
Ловить рыбу разрешено на большинстве рек и озёр, исключение составляют заповедники, рыбоводные участки и территории Минобороны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За один день можно поймать 20 карасей, сазана, щуку, сома, ленка и жереха — не более 5; хариуса 30 штук, а корюшки азиатской зубастой — 100. Таймень, сима, нерка, кижуч, гольцы и все виды крабов ловятся только по путёвкам.
Если вы уехали на рыбалку с ночевкой, разрешено выловить не более двух суточных норм. Это правило не распространяется на лососей и крабов, тут улов не удваивается.
И, конечно, рыбаки-любители не могут пользоваться сетями без покупки путёвки. Под запретом — подводная охота с аквалангом и электронными поисковыми приборами, взрывчатка, электроток, остроги. И, понятно, использовать багры или глушить рыбу. Это уже настоящее варварство!
Еще одно логичное ограничение — запрещено ловить рыбу на зимовальных ямах с 20 октября по 30 апреля, рыбачить у плотин, шлюзов и на судоходных фарватерах.
Нерестовый запрет существует в реках Гур, Горин, Амгунь, Хор, Тунгуска и многих других, он действует с 1 июля по 31 октября, а в отдельных районах с 20 июня или с 1 сентября. И об этом тоже нужно помнить.
Тем, кто нарушает эти правила, грозит штраф — от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией снастей и лодки.
За вылов калуги, осётра, тайменя, а также за лов сетями или электротоком последует уголовная ответственность. Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.