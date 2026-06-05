В реках Хабаровского края за день можно выловить 20 карасей и пять щук

Рыбаки-любители не упускают возможности, чтобы в выходные и в свой отпуск не отправиться со спиннингом на речку или тихое озеро и посидеть на зорьке в надежде на удачу. Особой популярностью у них пользуются Амур, Уссури, Тунгуска и многочисленные протоки.