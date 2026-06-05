Каким будет отдых школьников на каникулах

Лето уже вступило в свои права, и тысячи мальчишек и девчонок с нетерпением ждут отправления в лагерь. Ведь там дарят воспоминания, которые живут всю жизнь: товарищеские футбольные матчи, первый робкий «медляк» на дискотеке, сказочный день Нептуна и, конечно, традиция мазать пастой лица друзей в последний день перед отъездом.