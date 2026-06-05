Каким будет отдых школьников на каникулах

«Настоящая магия случается, когда в середине смены рождаются шутки, понятные только отряду. Это создаёт особую связь, превращая группу незнакомых ребят в крепкую семью», — рассказывает нашей редакции вожатая Светлана Финклер. Для неё летний лагерь — это место, где дети обретают самостоятельность и находят верных друзей.
Кроме того, отдых — это ещё и отличная пора для укрепления здоровья. Этим летом более 439 тыс. юных жителей Ростовской области смогут воспользоваться различными форматами отдыха. Подробности организации летней оздоровительной кампании — в материале rostov.aif.ru.
Первая работа.
Татьяна Сорокина из посёлка Рассвет воспитывает 85 детей, причём лишь двое из них — родные. Как рассказала нашей редакции Татьяна Васильевна, в этом году школьники из её большой семьи обязательно поедут в лагеря, чтобы набраться сил, отдохнуть и перезагрузиться.
Такой возможностью смогут воспользоваться ещё почти полмиллиона юных дончан. По словам министра образования Ростовской области Виктории Чернышовой, более 17 тыс. детей из льготных категорий — малообеспеченных семей, находящихся в социально опасном положении, под опекой, а также дети участников специальной военной операции — получат бесплатные путёвки. География детского отдыха расширена: помимо донских здравниц, ребят примут лагеря Краснодарского и Ставропольского краёв.
В Ростовской области двери для отдыхающих распахнут 28 загородных стационарных лагерей, 837 лагерей с дневным пребыванием и один палаточный лагерь. Планируется, что там смогут провести каникулы более девяти тыс. детей из 14 регионов России.
Каждый объект уже прошёл проверку на антитеррористическую защищённость. Усилен и санитарный контроль: на местах провели акарицидную обработку, организовали проверки качества воды в бассейнах и соблюдения норм в пищеблоках.
Что касается других форм летнего отдыха, то одним из самых популярных направлений остаются лагеря дневного пребывания. Всего регион подготовил 234 профильные и тематические смены.
Глава Ростова Александр Скрябин представил развёрнутый план организации летнего досуга школьников. По его информации, на базе городских школ откроются 92 лагеря, которые примут более 12 тыс. детей. В 16 учреждениях дополнительного образования будут функционировать площадки трёхчасового пребывания для 25 тыс. ребят.
«В течение всего лета продолжат работу кружки и секции, а также будут организованы профильные смены по основным направлениям деятельности для более чем 30 тыс. детей, которые проведут лето в родном городе», — уточнил градоначальник.
Не стоит забывать, что летние каникулы — идеальный момент, чтобы совместить отдых с постижением азов работы. По словам Александра Скрябина, подростки, желающие получить первый трудовой опыт, смогут трудоустроиться на одном из 133 городских предприятий.
В совокупности различными формами отдыха и занятости будет охвачено более 122 тыс. юных ростовчан.
Чтобы не было беды.
Отправляясь на каникулы, не стоит забывать об осторожности. Летом дети нередко остаются без присмотра, гоняют на велосипедах, исследуют заброшенные здания и купаются в неположенных местах. По статистике ГУ МВД России по Ростовской области, по итогам четырёх месяцев 2026 года зарегистрировано снижение общего количества ДТП с участием несовершеннолетних на 5%. Тем не менее цифры остаются тревожными: трое детей погибли, 108 получили травмы различной степени тяжести.
Потому самое время освежить в памяти основные правила безопасности. В июне и июле стражи порядка проведут профилактические беседы с детьми и педагогами во всех пришкольных лагерях области.
Лето уже вступило в свои права, и тысячи мальчишек и девчонок с нетерпением ждут отправления в лагерь. Ведь там дарят воспоминания, которые живут всю жизнь: товарищеские футбольные матчи, первый робкий «медляк» на дискотеке, сказочный день Нептуна и, конечно, традиция мазать пастой лица друзей в последний день перед отъездом.
Вожатая Светлана Финклер в беседе с rostov.aif.ru подчёркивает, что эффективность смены напрямую зависит от способности педагога находить подход к детям разного возраста. Так, работа с малышами шести-девяти лет требует сочетания чёткой дисциплины и свободы для игр. А ребята постарше находятся на этапе активного самопознания. Задача вожатого — разглядеть в застенчивом ребёнке талант и помочь ему раскрыться через участие в кружках или сценических постановках.
«Успешной можно считать смену, если удалось завоевать доверие хотя бы 80% отряда и создать сплочённый коллектив. К середине даже самые замкнутые подростки втягиваются в общую жизнь: шутят, с энтузиазмом готовятся к мероприятиям, наслаждаются походами и дискотеками. Вечерние “огоньки”, песни у костра и отрядные кричалки создают ту неповторимую атмосферу единства, из-за которой в финале смены никто не хочет возвращаться домой», — делится наблюдениями Светлана.