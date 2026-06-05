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В Красноярском крае проверяют, какая дорожная разметка продержится дольше

В Красноярском крае начались полевые испытания материалов для дорожной разметки.

В Красноярском крае начались полевые испытания материалов для дорожной разметки. Об этом сообщает КрУДор.

На 14 км трассы Красноярск — Енисейск специалисты компании «БРИЗ-Центр» нанесли на асфальт несколько десятков тестовых линий. Среди них краски, термопластики, холодные пластики и готовые штучные формы. Так дорожники проверят, какие материалы лучше выдерживают износ и подходят для дорог региона.

Каждые две недели специалисты будут выезжать на участок и замерять световозвращение, светоотражение, яркость разметки и общий износ линий. Наблюдения продлятся три месяца. Именно столько, согласно ГОСТу, разметка должна сохранять свои качества.

Такие испытания в Красноярском крае проводят с 2015 года. Их цель, подобрать материалы, которые лучше всего работают в регионах с резко континентальным климатом. В крае уже применяли несколько новых технологий в сфере дорожной разметки. Среди них полноцветное дублирование дорожных знаков на покрытии, структурная разметка термопластиком, холодные пластики для осевых и разделительных линий, а также роботизированный комплекс для автоматического нанесения фигурной разметки.

Специалисты «БРИЗ-Центра» наносят разметку на краевой дорожной сети, в том числе на объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни».