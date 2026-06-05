В Красноярском крае проверяют, какая дорожная разметка продержится дольше

Такие испытания в Красноярском крае проводят с 2015 года. Их цель, подобрать материалы, которые лучше всего работают в регионах с резко континентальным климатом. В крае уже применяли несколько новых технологий в сфере дорожной разметки. Среди них полноцветное дублирование дорожных знаков на покрытии, структурная разметка термопластиком, холодные пластики для осевых и разделительных линий, а также роботизированный комплекс для автоматического нанесения фигурной разметки.