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В ЕАО семье с ребёнком удалось избежать выселения из служебного жилья

Другого жилья — ни в собственности, ни по договору найма — у семьи нет.

В ЕАО областной суд отменил решение о выселении местной жительницы, её супруга и несовершеннолетнего ребёнка из служебного жилья. Позицию семьи поддержала прокуратура региона.

Женщине ранее предоставили служебное жилое помещение. Там она зарегистрирована и до сих пор проживает вместе с мужем и ребёнком. Другого жилья — ни в собственности, ни по договору найма — у семьи нет.

В 2025 году организация, которой принадлежит помещение, обратилась в суд с требованием выселить жильцов. Биробиджанский районный суд сначала встал на сторону собственника, однако женщина с этим не согласилась и подала апелляцию.

В областном суде прокурор поддержал доводы заявительницы и указал, что законных оснований для выселения семьи из спорного помещения нет. Суд согласился с этой позицией, отменил решение первой инстанции и отказал истцу в выселении.

Теперь семья сохраняет право жить в помещении. Для людей, у которых нет другого жилья, такое решение фактически означает не просто победу в суде, а защиту от риска оказаться на улице.