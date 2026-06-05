Спортивные объекты Хабаровского края переходят на «умный» контроль

В министерстве спорта Хабаровского края продолжается реализация федерального проекта «Государство для людей». Его цель создание клиентоцентричного государства, в центре которого стоит человек и его потребности. Первым объектом цифровой трансформации спортивной инфраструктуры региона стала Арена «Ерофей» и прилегающие к ней спортобьекты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Система видеонаблюдения с функциями видеоаналитики и искусственного интеллекта Арены теперь подключена к облачной платформе, интегрированной с автоматизированной системой управления в сфере физической культуры и спорта (АИС “Мой спорт”) и Минспортом РФ», — говорится в сообщении.
Камеры с распознаванием лиц выполняют две ключевые функции. Это безопасность — визуальный контроль в реальном времени и запись в облачном архиве для анализа спорных ситуаций (травмы, инциденты). А также автоматический учет посещаемости — точность распознавания посетителей достигает 95%.
Новая система позволяет в онлайн-режиме видеть актуальную загрузку каждого объекта на территории Арены «Ерофей», выявлять часы пик и периоды низкой загруженности для перераспределения нагрузки, синхронизировать данные с электронным паспортом спортсмена, отслеживая количество занятий и интенсивность тренировок конкретного человека.
«Проект реализуется в рамках выполнения поручений президента России Владимира Владимировича Путина. Главная задача — создать механизмы контроля за целевым и эффективным использованием спортивных объектов с применением региональных информационных систем и технологий искусственного интеллекта. Данная аналитика позволит нам отслеживать количество занимающихся в онлайн-режиме, время актуальной загрузки и свободного времени. Это даст возможность эффективно и целесообразно эксплуатировать спортивные объекты в целях развития спорта и привлечения еще большего количества занимающихся. И, конечно, безопасность наших посетителей в приоритете», — рассказал директор краевой спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей» Константин Юров.
Помимо Арены «Ерофей» частью общей системы также стала умная спортивная площадка, модульный спортивный зал, а в перспективе к сервису будет подключен и недавно открывшийся Фиджитал-центр. Пока новая система видеонаблюдения функционирует в тестовом режиме. Специалисты вводят необходимые критерии и данные. Как только настройка завершится, сервис автоматически начнет передавать аналитику в Министерство спорта РФ.