Спортивные объекты Хабаровского края переходят на «умный» контроль

«Проект реализуется в рамках выполнения поручений президента России Владимира Владимировича Путина. Главная задача — создать механизмы контроля за целевым и эффективным использованием спортивных объектов с применением региональных информационных систем и технологий искусственного интеллекта. Данная аналитика позволит нам отслеживать количество занимающихся в онлайн-режиме, время актуальной загрузки и свободного времени. Это даст возможность эффективно и целесообразно эксплуатировать спортивные объекты в целях развития спорта и привлечения еще большего количества занимающихся. И, конечно, безопасность наших посетителей в приоритете», — рассказал директор краевой спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей» Константин Юров.