Суд прекратил дело по иску прокуратуры к Краеведческому музею в Воронеже

Однако в ходе заседания, состоявшегося 3 июня, представители музея предоставили суду все необходимые документы и доказательства того, что система оповещения уже установлена и готова к работе. Учитывая, что требования прокуратуры были исполнены добровольно и это не нарушает прав горожан, прокурор отозвал иск. Суд принял этот отказ и официально прекратил производство по делу.