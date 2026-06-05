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Мэрия Нижнего Новгорода компенсирует аренду жилья жителям аварийного дома

Наиболее серьёзные повреждения зафиксировали в первом подъезде, но дефекты проявились и в других частях строения.

Администрация Нижнего Новгорода утвердила порядок выплаты компенсаций за наём жилья для собственников квартир в первом подъезде дома № 20 на улице Гороховецкой — соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

Проблемы с трёхэтажным домом начались после того, как рядом со зданием слили откачанную паводковую воду: жители обнаружили трещины в конструкции. Наиболее серьёзные повреждения зафиксировали в первом подъезде, но дефекты проявились и в других частях строения. В связи с аварийным состоянием здания возле него с 6 мая введён режим повышенной готовности.

Условия предоставления выплат следующие:

компенсация покрывает фактически понесённые расходы по договору найма, но в пределах установленного лимита;

для собственников двухкомнатных квартир максимальная сумма составляет 35 тысяч рублей в месяц;

владельцы трёхкомнатных квартир могут рассчитывать на выплату до 45 тысяч рублей ежемесячно;

если квартира находится в долевой собственности, компенсация предоставляется за аренду одного жилого помещения — сумма распределяется между совладельцами пропорционально их долям.

Ранее режим повышенной готовности ввели из-за треснувшего дома в Нижнем Новгороде.