Мэрия Нижнего Новгорода компенсирует аренду жилья жителям аварийного дома

Администрация Нижнего Новгорода утвердила порядок выплаты компенсаций за наём жилья для собственников квартир в первом подъезде дома № 20 на улице Гороховецкой — соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.
Проблемы с трёхэтажным домом начались после того, как рядом со зданием слили откачанную паводковую воду: жители обнаружили трещины в конструкции. Наиболее серьёзные повреждения зафиксировали в первом подъезде, но дефекты проявились и в других частях строения. В связи с аварийным состоянием здания возле него с 6 мая введён режим повышенной готовности.
Условия предоставления выплат следующие:
компенсация покрывает фактически понесённые расходы по договору найма, но в пределах установленного лимита;
для собственников двухкомнатных квартир максимальная сумма составляет 35 тысяч рублей в месяц;
владельцы трёхкомнатных квартир могут рассчитывать на выплату до 45 тысяч рублей ежемесячно;
если квартира находится в долевой собственности, компенсация предоставляется за аренду одного жилого помещения — сумма распределяется между совладельцами пропорционально их долям.
Ранее режим повышенной готовности ввели из-за треснувшего дома в Нижнем Новгороде.