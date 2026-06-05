Мэрия Нижнего Новгорода компенсирует аренду жилья жителям аварийного дома

Проблемы с трёхэтажным домом начались после того, как рядом со зданием слили откачанную паводковую воду: жители обнаружили трещины в конструкции. Наиболее серьёзные повреждения зафиксировали в первом подъезде, но дефекты проявились и в других частях строения. В связи с аварийным состоянием здания возле него с 6 мая введён режим повышенной готовности.