Депутат Матвейчев: Россия всегда защищает права соотечественников

Уверен, Россия ни в коем случае не хочет создавать такой прецедент, когда преступление против наших соотечественников остается безнаказанным только потому, что у кого-то где-то там есть какой-то местный депутатский мандат. Если мы это хоть раз допустим, то завтра все эти «люди с мандатами» поймут, что им все сойдет с рук, и будут спокойно нарушать права россиян. Такого быть не должно. Кем бы они ни были, пусть беспокоятся! Поэтому, в случае с Кварчия, произошло ровно то, что должно было произойти.