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Делегации России и МАГАТЭ обсудят ситуацию с ударами ВСУ по району ЗАЭС

Лихачев: делегации России и МАГАТЭ обсудят ситуацию с ударами ВСУ по району ЗАЭС.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация с ударами ВСУ по району ЗАЭС будет обсуждаться на переговорах Россия-МАГАТЭ в Калининграде 10 июля, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, главной темой состоявшегося накануне разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси стала запредельно тяжелая ситуация, складывающаяся вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре. Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, отметил Лихачев.

«Этот вопрос станет основным на предстоящих межведомственных консультациях в Калининграде, которые состоятся 10 июля», — приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации.

Лихачев отметил, что встреча пройдет в расширенном составе с участием представителей других министерств и ведомств, в частности министерства обороны России и Росгвардии.

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