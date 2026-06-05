До +28° прогреется воздух в Воронежской области в первые выходные лета

Тепло, которое наблюдалось в Воронежской области в середине мая, вернётся в регион в первые выходные лета. Днём воздух будет прогреваться до +25° и выше. Это следует из метеобюллетеня регионального Гидрометцентра.
В субботу, 6 июня, ожидается переменная облачность. В Воронеже ночью температура воздуха составит +11°… +13°, днём — около +24°… +26°. В светлое время суток пройдёт небольшой дождь.
В районах области осадки также ожидаются в дневные часы. В это время столбики термометров покажут от +23°… +28°. Ночью будет +10°… +15°.
В воскресенье, 7 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. В этот день осадков в регионе не предвидится. В столице Черноземья ночью будет около +10°… +12°. Днём воздух прогреется до +23°… +25°.
По области в тёмное время суток столбики термометров покажут от +9° до +14°, в светлое — от +22° до +27°.