В Волгограде с заботой о гранитных бордюрах отремонтировали ул. 64-й Армии

Отметим, по информации властей, во время обновления проезжей части специалисты уделили особое внимание сохранению гранитных бордюров. В мэрии сообщили, что большая часть из них была сохранена, подрядчик обустроил новое бордюрное покрытие лишь на тех участках, где натуральный камень отсутствовал или не подлежал для дальнейшей эксплуатации.