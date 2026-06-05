Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области снова не продали два здания у леса «Горняшка» за 25 млн

Электронный аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Мира, 3/2 в Старом Осколе Белгородской области снова признали не состоявшимся. Это следует из итогового протокола. Начальная цена имущественного комплекса составляла 24,9 млн руб. С 2024 года его выставляли на торги в пятый раз, все аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

Источник: Коммерсантъ

Электронный аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Мира, 3/2 в Старом Осколе Белгородской области снова признали не состоявшимся. Это следует из итогового протокола. Начальная цена имущественного комплекса составляла 24,9 млн руб. С 2024 года его выставляли на торги в пятый раз, все аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

В состав лота входят два одноэтажных нежилых здания площадью 838 и 564,1 кв. м 1968 года постройки и земельный участок на 8,5 тыс. кв. м. В пешей доступности расположен лес «Горняшка». В 150 м от комплекса находится остановка общественного транспорта.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», гостиницу и спа-комплекс «Белогорье» Яны Хтей в Белгороде пытаются продать уже шесть лет. Сейчас объект отдают за 180 млн руб., что на 110 млн дешевле, чем осенью 2025 года (290 млн руб.). Основная причина снижения цены — низкий покупательский спрос.