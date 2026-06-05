В Белгородской области снова не продали два здания у леса «Горняшка» за 25 млн

Электронный аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Мира, 3/2 в Старом Осколе Белгородской области снова признали не состоявшимся. Это следует из итогового протокола. Начальная цена имущественного комплекса составляла 24,9 млн руб. С 2024 года его выставляли на торги в пятый раз, все аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.