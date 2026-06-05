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В Красноярске двух адвокатов осудили за подкуп свидетеля по делу о вымогательстве (видео)

В Красноярске двух адвокатов признали виновными в подкупе свидетеля по делу о вымогательстве.

В Красноярске двух адвокатов признали виновными в подкупе свидетеля по делу о вымогательстве. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным суда, летом 2025 года адвокат из Санкт-Петербурга, защищавший обвиняемого по делу о вымогательстве, решил повлиять на ключевого свидетеля. Его показания подтверждали причастность подсудимого к преступлению. Для этого он привлек к схеме знакомую, адвоката одной из красноярских коллегий.

Свидетелю предложили изменить показания и заявить в суде о непричастности подсудимого. За это ему пообещали 150 тыс. рублей и передали заранее подготовленный текст.

«Я передала ему распечатанный текст, который он должен был дословно озвучить в суде, и сказала, что за это ему заплатят», — подтвердила одна из фигуранток.

Когда свидетель заявил, что придет в суд только после аванса, ему через доверенное лицо перевели 50 тыс. рублей. Однако в назначенный день мужчина в суд не явился, от ложных показаний отказался и сообщил о попытке подкупа в УФСБ России по Красноярскому краю.

Суд признал адвокатов виновными в подкупе свидетеля для дачи ложных показаний группой лиц по предварительному сговору. Каждому назначили штраф 40 тыс. рублей и запретили заниматься адвокатской деятельностью на 2 года.

Также суд конфисковал в доход государства эквивалент суммы подкупа и сотовый телефон.