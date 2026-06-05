В Красноярске двух адвокатов осудили за подкуп свидетеля по делу о вымогательстве (видео)

Когда свидетель заявил, что придет в суд только после аванса, ему через доверенное лицо перевели 50 тыс. рублей. Однако в назначенный день мужчина в суд не явился, от ложных показаний отказался и сообщил о попытке подкупа в УФСБ России по Красноярскому краю.