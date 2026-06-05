Долги жителей Дона за ЖКУ превысили 9 млрд рублей

В регионе наблюдается серьезная проблема с просроченной задолженностью предприятий за топливно-энергетические услуги. Общая сумма долга составляет 2,9 млрд руб. Наибольшая часть задолженности приходится на электроэнергию — 1,6 млрд руб. За газ предприятия должны 768,6 млн руб., за воду и водоотведение — 432,1 млн руб., а за тепло — 53,9 млн руб.