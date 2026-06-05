Суд передал хабаровский кинотеатр «Гигант» в федеральную собственность

Сегодня, 5 июня, состоялось финальное заседание по делу многострадального кинотеатра «Гигант», расположенного в историческом центре Хабаровска. Суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о передаче наследия почившего бизнесмена Игоря Неклюдова в собственность государства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По версии правоохранителей, 15 лет назад Неклюдов приватизировал объект с явными нарушениями и даже со следами коррупции. По закону, в таком случае сделка аннулируется, а недвижимость возвращается государству. Именно на этом и настаивала прокуратура.
Информации о том, как дальше будет функционировать кинотеатр «Гигант» пока нет. На официальных страницах организации все еще можно приобрести билеты на ближайшие сеансы.
При этом ООО «Телеком» — почти бывший владелец недвижимости, в руководстве которого остался след клана Неклюдовых — намерено обжаловать постановление суда.
Напомним, что осенью прошлого года конфликт разгорелся и вокруг другого объекта наследия Игоря Неклюдова. Гостиница «Ривьера» сообщила о своем закрытии, ее собственник проходил через процедуру банкротства, по итогам которой недвижимость перешла к арбитражному управляющему.