На перенос томографа и рентгена в новый корпус тубдиспансера выделяют 26 млн рублей

Противотуберкулёзный диспансер планирует перенести томограф и рентген в корпус на Дубовой аллее. Для этого оборудование необходимо демонтировать на прежнем месте, а также смонтировать и провести пуско-наладку на новом. Анонсы закупок опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Работы необходимо провести по адресу: ул. Дубовая аллея, здание 5, корпус 8. На демонтаж, перенос, монтаж и пуско-наладку томографического рентгеновского КТР-комплекса и рентгенографического цифрового аппарата в помещения по указанному адресу выделяют немногим более 7 млн рублей. На капитальный ремонт помещений под эти цели планируют потратить ещё порядка 19 млн рублей.
К поискам подрядчиков готовится ГБУЗ «Противотуберкулёзный диспансер Калининградской области». Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
О том, что учреждение планирует разработать проектно-сметную документацию на завершение строительства последнего нового корпуса на Дубовой аллее, 5 в 2025 году, пресс-служба областного правительства сообщала «Новому Калининграду» в начале 2024 года. Завершить строительство и ввести здание в эксплуатацию планировали «после 2026 года», после чего старое здание на Каштановой аллее должно было окончательно опустеть. На тот момент на Дубовой аллее находились амбулаторное отделение для детей и подростков, стационар для детей и подростков, стационар для взрослых на 278 коек, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории. В июне 2025 года на разработку проектной и рабочей документации реконструкции лечебно-диагностического и палатного корпуса тубдиспансера на Дубовой аллее выделяли порядка 40 млн рублей.