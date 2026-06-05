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В Светлогорске разрешили построить гостиницу апартаментного типа на месте сгоревшего дома

На первом этаже новой гостиницы предусмотрены помещения под мини-магазин, салон красоты, аптеку, кафе и ресторан.

Областные власти выдали разрешение на строительство гостиницы апартаментного типа на ул. Мичурина в Светлогорске. Ее построят на месте сгоревшего одноэтажного дома. Разрешение получил Андрей Таймолкин 19 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010048:19, предназначенном под магазины и гостиничное обслуживание. Его уточненная площадь составляет 1719 кв. м, а стоимость по кадастру — 14,3 млн руб. Разрешение будет действительно до 19 мая 2031 года.

Градсовет одобрил проект двухзвёздочной гостиницы на пересечении улиц Мичурина и Новой в Светлогорске в январе 2026 года. На тот момент на участке, который планируется застроить, находились руины сгоревшего дома довоенной постройки.

На первом этаже новой гостиницы предусмотрены помещения под мини-магазин, салон красоты, аптеку, кафе и ресторан. В подвале планируется обустроить кухню, холодильники, прачечную, помещения для персонала и т.д. Второй, третий, четвертый и пятый этажи полностью отведены под номерной фонд.

Проект прошел экспертизу в апреле 2026 года.