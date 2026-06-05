В Светлогорске разрешили построить гостиницу апартаментного типа на месте сгоревшего дома

Строительство домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010048:19, предназначенном под магазины и гостиничное обслуживание. Его уточненная площадь составляет 1719 кв. м, а стоимость по кадастру — 14,3 млн руб. Разрешение будет действительно до 19 мая 2031 года.