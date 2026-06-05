Коттеджный поселок появится рядом с Нижним Новгородом

Площадка расположена на юго-восточной окраине Дзержинска, на первой линии Речного шоссе. Участок вокруг будущего поселка окружен лесом, садовыми товариществами и сельскохозяйственными землями. До ближайшего пляжа на берегу Оки — около 2,5 километров. Остановка общественного транспорта — в 50 метрах. До железнодорожной станции «Калининская» — 7,7 км. Расстояние до центра Дзержинска составляет около 9 км, а до Нижнего Новгорода — около 20 км.