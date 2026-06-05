Турнир по теннису памяти Волкова 2026 в Калининграде стал одним из самых посещаемых в России

— У нас по вечерам, да и в течение дня, очень много приходит людей, чего даже не наблюдается на многих других турнирах. Это не я говорю, а теннисисты-участники отмечают. А к нам приехали теннисисты из 17 регионов России. Это 60 участников. Они говорят, что турнир такой категории — один из самых посещаемых в России, — прокомментировал Андрей Левченко. — Интерес к теннису есть, зрители ходят.