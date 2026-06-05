Турнир по теннису памяти Волкова 2026 в Калининграде стал одним из самых посещаемых в России

В Калининграде всю неделю проходит турнир-мемориал Заслуженного мастера спорта и Заслуженного тренера по теннису Александра Волкова. Соревнуются мужчины и женщины. На турнир можно легко и бесплатно попасть в качестве зрителя — калининградцы возможностью пользуются. Об этом в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» 5 июня сказал организатор соревнований Андрей Левченко.
— У нас по вечерам, да и в течение дня, очень много приходит людей, чего даже не наблюдается на многих других турнирах. Это не я говорю, а теннисисты-участники отмечают. А к нам приехали теннисисты из 17 регионов России. Это 60 участников. Они говорят, что турнир такой категории — один из самых посещаемых в России, — прокомментировал Андрей Левченко. — Интерес к теннису есть, зрители ходят.
Болельщиков приглашают на грунтовые корты «Балтики». Вход со стороны улицы Гостиной или с территории спортивного парка стадиона «Балтика». Также можно зайти со стороны улицы Д. Донского.
Трансляции соревнований обеспечивает Федерация тенниса России.