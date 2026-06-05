Опрос показал, что россияне думают о положении страны в сфере технологий

«Топ-3 — это атомная энергетика (50%), причем данные устойчивые. Смотрите, тоже три опроса — 2021, 2025, 2026 (годы — ред.). Вот здесь мы действительно мировые лидеры. На втором месте — военные технологии, все, что связано с обороной (46%). Но тут мы видим тренд неблагоприятный. То есть сегодня убежденных в этом несколько меньше, чем год назад. И еще меньше, чем в 2021 году. Ну и космос. Космос по-прежнему 29%, высокая очень цифра, но меньше, чем в прошлом году и меньше, чем в 2021», — отметил Федоров.