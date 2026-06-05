Опрос показал, что россияне думают о положении страны в сфере технологий

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (92%) уверены, что России важно быть лидером в сфере технологий, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
В пятницу в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит сессия «Созидатели: экономика сквозь призму технологического суверенитета страны».
«Прошли давно те времена, когда для молодежи технологическое лидерство было неважным. Все уже поняли, в каком мире мы живем. Поэтому кое-какие данные опросов достаточно свежих, но и там для сравнения буду давать ретроспективу, где она есть. …Цифры просто фантастические, запредельные», — сказал Федоров на полях ПМЭФ.
По данным АЦ ВЦИОМ, в той или иной степени важным достижение технологического лидерства считают 92% респондентов. Кроме того, Федоров отметил преобладание позитивного мнения россиян в вопросе принадлежности России к числу ведущих технологических стран.
«И это достаточно устойчивое преобладание», — сказал Федоров.
В ходе сессии гендиректор АЦ ВЦИОМ также представил данные о том, в каких сферах, по мнению россиян, лидерство РФ неоспоримо.
«Топ-3 — это атомная энергетика (50%), причем данные устойчивые. Смотрите, тоже три опроса — 2021, 2025, 2026 (годы — ред.). Вот здесь мы действительно мировые лидеры. На втором месте — военные технологии, все, что связано с обороной (46%). Но тут мы видим тренд неблагоприятный. То есть сегодня убежденных в этом несколько меньше, чем год назад. И еще меньше, чем в 2021 году. Ну и космос. Космос по-прежнему 29%, высокая очень цифра, но меньше, чем в прошлом году и меньше, чем в 2021», — отметил Федоров.
Гендиректор АЦ ВЦИОМ также выделил четыре сферы, которые назвали респонденты на вопрос, какая технологическая отрасль в будущем принесет России наибольшее влияние на мировой арене.
«Тут опять ставку, прежде всего, на атомную энергетику мы видим, на оборону, космические технологии и медицину, биотехнологии. Вот четыре сферы, то есть вот их надо развивать, и в них надо вкладываться, и они могут нам обеспечить, по мнению значительного числа людей, большие дивиденды», — заключил Федоров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.