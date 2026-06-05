«ЮгСтройИнвест» и власти ДНР подписали соглашение о развитии на ПМЭФ-2026

Один из ведущих застройщиков юга России — ГК «ЮгСтройИнвест» — подписала стратегическое соглашение с правительством ДНР на Петербургском международном экономическом форуме. Документ предполагает строительство жилья и инфраструктуры в Донецке и Макеевке с общим объёмом инвестиций более 100 млрд рублей.
XXIX Петербургский международный экономический форум проходит в эти дни в «Экспофоруме». Это деловое событие объединило представителей власти, бизнеса и экспертов из десятков стран. Именно здесь принимаются ключевые инвестиционные решения.
4 июня на площадке ПМЭФ состоялось подписание соглашения между ГК «ЮгСтройИнвест» и правительством Донецкой Народной Республики. Подписи поставили генеральный директор компании Юрий Иванов и глава республики Денис Пушилин. Документ закрепил начало масштабного строительства. Только в Донецке компания планирует возвести более 100 тысяч кв. метров современного жилья.
Для «ЮгСтройИнвест» работа в ДНР не нова: в 2023 году компания первой в России начала строить жильё в Мариуполе по 214-ФЗ и тогда же вручила ключи новосёлам первого дома. Сейчас объём сданного жилья в регионе — 76 тыс. кв. метров, а до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию ещё более 102 тыс. кв. метров.
Как отметил гендиректор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, подписанное соглашение открывает новый этап развития компании. Он подчеркнул, что в ДНР созданы хорошие условия для строительной отрасли — свободная экономическая зона и льготная ипотека под 2%, инициированная президентом России.
«Хочу поблагодарить Дениса Владимировича и правительство Донецкой Народной Республики за конструктивный диалог и создание благоприятного инвестклимата», — сказал генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
Петербургский международный экономический форум в очередной раз доказал, что здесь рождаются проекты, меняющие жизнь регионов. Подписанное соглашение — ещё один шаг к восстановлению городов Донбасса.
Застройщик ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН, входит в ГК «ЮгСтройИнвест», gk-usi.ru/.