«ЮгСтройИнвест» и власти ДНР подписали соглашение о развитии на ПМЭФ-2026

Для «ЮгСтройИнвест» работа в ДНР не нова: в 2023 году компания первой в России начала строить жильё в Мариуполе по 214-ФЗ и тогда же вручила ключи новосёлам первого дома. Сейчас объём сданного жилья в регионе — 76 тыс. кв. метров, а до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию ещё более 102 тыс. кв. метров.