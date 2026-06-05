Пока обстановка спокойная, но к обеду всё может измениться: погода на калининградском побережье 5 июня

Балтийск: чёрный флаг, температура воды +12−13 °C, волнения нет. Несмотря на запрет, люди купаются. Спасатель объясняет: пока море не прогреется до +17 °C, флаг не снимут. Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +15 °C. Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +11 °C, воздуха — +20 °C, позже должно прогреться до +23 °C. «Не исключено, что днём сменим флаг на красный из-за ухудшения погодных условий», — комментирует собеседник «Клопс». Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +14 °C, ветер восточный. Здесь тоже ожидают +17 °C, чтобы разрешить купание. Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +12 °C.