Фестиваль «Музыка над Волгой» стартует в Нижнем Новгороде 7 июня

Любителей классики приглашают на фестиваль «Музыка над Волгой», открытие которого пройдет в Александровском саду Нижнего Новгорода 7 июня. Об этом сообщили в АНО «Центр 800».
Мероприятие стартует в рамках «Столицы закатов». Традиционно главный участник «Музыки над Волгой» — академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии.
Бесплатные концерты будут проходить на сцене «Ракушка» по воскресеньям в 19:00. Предварительно необходимо зарегистрироваться (бронь открывается в 12:00 по ссылке, за неделю до начала мероприятия).
7 июня для зрителей подготовили программу «Испания: Bienvenidos!». Она объединит подлинные сокровища испанских композиторов и всемирно известные шедевры. Вместе с нижегородским оркестром на сцене выступят солисты, номинанты премии, лауреаты конкурсов и др.
Нижегородцев предупредили, что 12 июля концерт, посвященный бессмертной классике Петра Ильича Чайковского, пройдет в большом зале Нижегородской филармонии. Будет исполнен полонез из оперы «Евгений Онегин», из Третьей сюиты, а также знаменитые фрагменты из трех легендарных балетов.
С программой фестиваля «Музыка над Волгой» можно ознакомиться на сайте Филармонии.
Ранее мы писали, что фестиваль «Гастрономическая Рождественская» стартует в Нижнем Новгороде 6 июня.
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