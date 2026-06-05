В МВД назвали самый страшный сценарий мошенников

«Когда ребенок звонит своему родителю или родитель звонит ребенку — это самый страшный (мошеннический — ред.) сценарий, про который мы говорим уже последние три года. Мы тоже не молчим, мы уже три года подряд говорим про эту опасность, которая может быть. И она на самом деле существует», — сказал он, выступая на сессии «Цифровой самозванец: новое оружие массового поражения» на ПМЭФ.