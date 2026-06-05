Врач объяснила, почему стресс вызывает переедание или потерю аппетита

Эффективным методом она назвала формирование новых здоровых привычек и замену компульсивного приема пищи другими способами расслабления. Существенную помощь, по ее мнению, окажет работа с психологами и специалистами по коррекции пищевого поведения. Для профилактики и лечения нервных расстройств пищевого поведения, как уточнила эксперт, необходима мультидисциплинарная поддержка, включающая медицинскую диагностику, психологическую терапию, образование и социальную реабилитацию. Особенно важным считается создание среды, поддерживающей принятие себя и адекватное отношение к телу.