Врач объяснила, почему стресс вызывает переедание или потерю аппетита

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, психолог и врач-терапевт Ульяна Махова объяснила, почему в стрессовых ситуациях одни люди начинают переедать, а другие теряют аппетит. Ее комментарий распространила пресс-служба учебного заведения.
По словам специалиста, различия в реакциях на стресс обусловлены рядом факторов, включая тип стрессового воздействия, влияющий на выработку гормонов.
«Острое воздействие запускает симпатико-адреналовую реакцию, повышая концентрацию катехоламинов, что снижает аппетит. Хроническое же напряжение увеличивает уровень кортизола, стимулируя потребление жирной и углеводистой пищи», — заявила врач.
Кроме того, как отметила эксперт, значение имеют индивидуальные особенности человека. «Склонность к тревоге, депрессия или низкая устойчивость к стрессу способствуют формированию нездорового пищевого поведения, называемого “заеданием”», — пояснила она.
В качестве примера Ульяна Махова привела ситуации, когда родители поощряют детей сладостями или используют еду для утешения. Связь между положительными эмоциями и приемом пищи, по ее словам, сохраняется во взрослом возрасте и проявляется в попытках снять стресс с помощью еды.
Психолог рекомендовала фиксировать ситуации, приводящие «к бесконтрольному поглощению пищи, фиксируя мысли и ощущения, вызвавшие такое поведение».
«Следующий этап — научение различать реальный физический голод (ощущаемый постепенным возникновением в животе) и эмоциональный голод (возникающий резко и привязанный к определенным продуктам). Развитию осознанности и самонаблюдения способствует ведение дневников, помогающих выявлять повторяющиеся шаблоны поведения», — добавила Ульяна Махова.
Эффективным методом она назвала формирование новых здоровых привычек и замену компульсивного приема пищи другими способами расслабления. Существенную помощь, по ее мнению, окажет работа с психологами и специалистами по коррекции пищевого поведения. Для профилактики и лечения нервных расстройств пищевого поведения, как уточнила эксперт, необходима мультидисциплинарная поддержка, включающая медицинскую диагностику, психологическую терапию, образование и социальную реабилитацию. Особенно важным считается создание среды, поддерживающей принятие себя и адекватное отношение к телу.