Пенсионерка из Калининграда отдала мошенникам 1,9 млн рублей за «экспертизу»

В Калининграде 74-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, лишившись почти двух миллионов рублей. Женщине позвонил неизвестный через мессенджер, представился сотрудником силовых структур и сообщил, что с её банковских счетов якобы производятся переводы в пользу иностранного государства. За это, по словам звонившего, ей может грозить уголовная ответственность.
Чтобы «спасти» сбережения, аферисты придумали новый предлог — проведение «криминалистической экспертизы». Пенсионерке объяснили, что для этого нужно снять все деньги со счёта и передать их курьеру. Женщина обналичила личные накопления — более 1,9 миллиона рублей — и отдала их неизвестному прямо во дворе своего дома.
Только после передачи денег пенсионерка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Эта статья предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Схема, использованная в этом случае, далеко не нова, но продолжает работать. Мошенники играют на страхе пожилых людей перед уголовной ответственностью и используют образ сотрудника правоохранительных органов, которому принято доверять. «Криминалистическая экспертиза» — лишь очередная вариация старых уловок, но для неподготовленного человека она звучит убедительно.
Полиция в очередной раз призывает граждан, особенно пожилых, немедленно прекращать разговор, если собеседник просит снять деньги, перевести их на «безопасный счёт», передать курьеру или назвать код из СМС. Ни сотрудники банка, ни силовики никогда не звонят с такими требованиями. И уж точно они не забирают наличные у подъезда.