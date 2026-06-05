Пенсионерка из Калининграда отдала мошенникам 1,9 млн рублей за «экспертизу»

Полиция в очередной раз призывает граждан, особенно пожилых, немедленно прекращать разговор, если собеседник просит снять деньги, перевести их на «безопасный счёт», передать курьеру или назвать код из СМС. Ни сотрудники банка, ни силовики никогда не звонят с такими требованиями. И уж точно они не забирают наличные у подъезда.