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На Дону отметили День многодетных семей

Праздник приурочен ко дню памяти Ефросинии Московской, супруги Дмитрия Донского.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области отметили День многодетных семей. Его учредили в прошлом году. Он приурочен ко дню памяти Евфросинии Московской, жены Дмитрия Донского. Супруги воспитали восемь детей и на Руси считаются символом семейного счастья.

Десяти донским семьям в праздник вручили ключи от новых микроавтобусов. Церемония прошла в Волгодонске.

Заместитель губернатора Олеся Старжинская по поручению главы региона передала ключи девяти семьям из Константиновского, Багаевского, Миллеровского районов, Таганрога, Волгодонска, Зверева, Батайска, Ростова-на-Дону и города Шахты. К многодетной семье из Неклиновского района автомобиль приехал прямо домой.

Супруги Шишкины из Шахт воспитывают девять детей. Инициатива поощрить родителей микроавтобусом прозвучала ещё на предновогоднем приёме у губернатора: директор школы, где учатся дети, лично рассказала об успехах и потребностях многодетной семьи. Глава донского региона идею поддержал и дал прямое поручение министерству труда и социального развития помочь Шишкиным.

Добавим, по программе повышения рождаемости в регионе запущено пять новых мер поддержки, которыми воспользовались более девяти тыс. семей. С 2026 года добавлены «социальные няни» и единовременная выплата 100 тыс. рублей для студенток очных отделений, готовящихся стать мамами. Предоставление регионального маткапитала продлено до 2030 года. В 2025 году сертификаты получили почти 4,7 тыс. семей.