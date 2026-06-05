На Дону отметили День многодетных семей

Добавим, по программе повышения рождаемости в регионе запущено пять новых мер поддержки, которыми воспользовались более девяти тыс. семей. С 2026 года добавлены «социальные няни» и единовременная выплата 100 тыс. рублей для студенток очных отделений, готовящихся стать мамами. Предоставление регионального маткапитала продлено до 2030 года. В 2025 году сертификаты получили почти 4,7 тыс. семей.