В Красноярском крае вырастут государственные премии ученым и педагогам

В Красноярском крае на 50 процентов увеличат государственные премии для ученых и педагогов. Правительство региона инициировало законопроект об увеличении краевых госпремий в сфере профессионального образования. Размер выплат не менялся с 2014 года, и такое решение давно назрело. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Алексей Додатко: Предлагается увеличить государственные премии: докторантам — со 120 000 до 180 000 рублей, аспирантам — со 100 000 до 150 000 рублей, педагогическим работникам — с 50 000 до 75 000 рублей. Традиционно заслуженные награды вручаются губернатором 5 октября — в День учителя. В ближайшее время депутаты рассмотрят этот документ на заседании профильного комитета.