Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области за год количество рабочей силы выросло на 1,5%

Среднесписочная численность составила 279,1 тыс. человек.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в крупных, средних и малых организациях в марте 2026 года составила 279,1 тыс. человек. За год их число увеличилось на 1,5%, сообщает Калининградстат.

В первом квартале 2026 года этот показатель составил 276,8 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднесписочная численность работников выросла на 1,3%.

В России лидерами по росту спроса на новых сотрудников весной 2026 года стали сферы организации мероприятий, а также тяжёлого машиностроения и энергетики.