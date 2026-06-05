В Прикамье на время карнавала 6 июня изменят маршруты двух автобусов

Маршруты двух автобусов изменят из-за фестиваля-карнавала в Добрянке, сообщает Министерство транспорта Пермского края.
6 июня в Добрянке стартует XIV краевой интерактивный уличный фестиваль-карнавал «В гости к Чуче». В связи с этим временно изменится схема движения автобусов № 170 и № 530.
Маршрут № 170:
Рейсы из Перми (отправление от автовокзала в 8:15, 9:30, 10:55, 12:40) будут укорочены до автостанции Добрянки.
Рейсы из Добрянки (от УТТ в 9:40, 10:40, 11:40, 13:10) начнут следовать от автостанции по времени отправления.
Маршрут № 530:
Рейсы из Перми (отправление от автовокзала в 7:20, 7:50, 8:35, 9:05, 9:50, 10:20) также будут укорочены до автостанции Добрянки.
Рейсы из Добрянки (от улицы Победы в 9:30, 10:00, 10:20, 11:00, 11:20, 12:00, 12:30) начнут следовать от автостанции.
Напомним, в Перми приступили к ремонту трамвайных переездов.