Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье на время карнавала 6 июня изменят маршруты двух автобусов

6 июня в Добрянке стартует XIV краевой интерактивный уличный фестиваль «В гости к Чуче».

Маршруты двух автобусов изменят из-за фестиваля-карнавала в Добрянке, сообщает Министерство транспорта Пермского края.

6 июня в Добрянке стартует XIV краевой интерактивный уличный фестиваль-карнавал «В гости к Чуче». В связи с этим временно изменится схема движения автобусов № 170 и № 530.

Маршрут № 170:

Рейсы из Перми (отправление от автовокзала в 8:15, 9:30, 10:55, 12:40) будут укорочены до автостанции Добрянки.

Рейсы из Добрянки (от УТТ в 9:40, 10:40, 11:40, 13:10) начнут следовать от автостанции по времени отправления.

Маршрут № 530:

Рейсы из Перми (отправление от автовокзала в 7:20, 7:50, 8:35, 9:05, 9:50, 10:20) также будут укорочены до автостанции Добрянки.

Рейсы из Добрянки (от улицы Победы в 9:30, 10:00, 10:20, 11:00, 11:20, 12:00, 12:30) начнут следовать от автостанции.

Напомним, в Перми приступили к ремонту трамвайных переездов.