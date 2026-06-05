Главный город мусульман: как выглядит современная Мекка

Город Мекка, расположенный на западе Саудовской Аравии, является священным местом для мусульман всего мира. Считается, что каждый, кто исповедует ислам, должен хотя бы раз в жизни посетить его и совершить хадж. Въезд в город для немусульман запрещен. В центре Мекки расположена самая большая в мире мечеть — Аль-Харам, на территории которой находится главная святыня мусульман — Кааба. Численность населения Мекки составляет порядка 2 млн человек. Во время хаджа количество людей в городе вырастает в разы. Виды современной Мекки — в фоторепортаже «МК в Казани».