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Главный город мусульман: как выглядит современная Мекка

Город Мекка, расположенный на западе Саудовской Аравии, является священным местом для мусульман всего мира. Считается, что каждый, кто исповедует ислам, должен хотя бы раз в жизни посетить его и совершить хадж. Въезд в город для немусульман запрещен. В центре Мекки расположена самая большая в мире мечеть — Аль-Харам, на территории которой находится главная святыня мусульман — Кааба. Численность населения Мекки составляет порядка 2 млн человек. Во время хаджа количество людей в городе вырастает в разы. Виды современной Мекки — в фоторепортаже «МК в Казани».

Город Мекка, расположенный на западе Саудовской Аравии, является священным местом для мусульман всего мира. Считается, что каждый, кто исповедует ислам, должен хотя бы раз в жизни посетить его и совершить хадж. Въезд в город для немусульман запрещен.

В центре Мекки расположена самая большая в мире мечеть — Аль-Харам, на территории которой находится главная святыня мусульман — Кааба.

Численность населения Мекки составляет порядка 2 млн человек. Во время хаджа количество людей в городе вырастает в разы.

Виды современной Мекки — в фоторепортаже «МК в Казани».