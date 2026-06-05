Жители Красноярска смогут пожаловаться на большие счета по ЖКХ

По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратура края организовала работу «горячей линии». Она будет работать с 8 по 11 июня 2026 года. Обращения и жалобы принимаются по номерам: 8 (391) 222−46−63, 8 (391) 222−46−62.