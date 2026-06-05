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Жители Красноярска смогут пожаловаться на большие счета по ЖКХ

Прокуратура края организовала «горячую линию» по вопросам ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратура края организовала работу «горячей линии». Она будет работать с 8 по 11 июня 2026 года. Обращения и жалобы принимаются по номерам: 8 (391) 222−46−63, 8 (391) 222−46−62.

Все желающие смогут сообщить о нарушениях в сфере ЖКХ: неоправданно больших счетах, состоянии инженерных систем и инфраструктуры, капремонте и не только.

Ранее мы рассказывали, что в сквере Красноярска заметили подростков, которые катали людей на лошадях. Мы передали эту информацию полиции.