Жители Красноярска смогут пожаловаться на большие счета по ЖКХ

По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратура края организовала работу «горячей линии». Она будет работать с 8 по 11 июня 2026 года. Обращения и жалобы принимаются по номерам: 8 (391) 222−46−63, 8 (391) 222−46−62.
Все желающие смогут сообщить о нарушениях в сфере ЖКХ: неоправданно больших счетах, состоянии инженерных систем и инфраструктуры, капремонте и не только.
Ранее мы рассказывали, что в сквере Красноярска заметили подростков, которые катали людей на лошадях. Мы передали эту информацию полиции.